Kuidas jäätiseraha aitab laenu sissemakset teha

Üks investeerimise sageli korratud põhitõdesid on see, et enda kulutused tuleb kriitilise pilguga üle vaadata ning järelejääv raha säästa või investeerida. Küllap on aga iga lapsevanem pidanud pikki vestlusi oma lapsega sellest, miks seekord jäätise või šokolaadi jaoks raha anda ei saa, sest seda raha on vaja mõne muu pakilisema kulutuse tegemiseks või suurema ostu jaoks kogumiseks. Isegi, kui juttu on sellest, mida laps ise endale mõne aasta pärast osta võiks – uued kõrvaklapid, arvuti või koguni enda esimese kodu –, võib selle põhjendamine keeruliseks osutuda. Kuna te ei pruugi pärast sellist vestlust mõnda aega oma lapse lemmikinimene olla, teame kõik, millist eneseületust endale kindlaksjäämine nõuab.

Et oma lapsele – ja tegelikult ka iseendale – paremini selgitada, milline väärtus võib tõusta kõrvalepandud väiksest summast, tasub vaadata, mis saaks, kui...

... investeeriksite 20 aastat järjest USA suurfirmadesse

Hiljuti uuenenud Kasvukonto fondide valikus on läbi aegade populaarseim olnud USA suurimatesse ettevõtetesse investeeriv S&P 500 fond. Standard & Poor’s (S&P) 500 on börsiindeks, mis põhineb New Yorgi börsil ja NASDAQ-il noteeritud 500 turuväärtuselt suurima USA börsifirma (nagu näiteks Apple, Google, Nike jpt.) aktsiatel. S&P 500 nimekirja kuuluvad ainult suured ja elujõulised firmad ning indeksi näol on tegu USA majanduse käekäigu indikaatoriga.

Oletame, et olete just nüüd kaalumas, kas anda lapsele tema iganädalane 5 eurot saiakeste või limonaadi ostmiseks. Juhul, kui panustaksite need 5 eurot igal nädalal S&P 500 fondi ning nõnda 20 aastat järjest, koguneks teile indeksi ajaloolise tootluse jätkumise korral (arvestamata teenustasusid):

Oletame, et te samal ajal küll säästaksite lapse tuleviku nimel igal nädalal 5 eurot, kuid S&P 500 fondi asemel hoiaksite seda tavalisel arvelduskontol, mille intressimäär on hetkel enamikus Eesti suuremates pankades 0,01% aastas. Sellisel juhul koguneks teile aastate pärast:

Selgesti on näha, et kuigi raha tavalisel pangakontol hoides oleks teile 20 aastaga kogunenud arvestatav summa, kogunenuks börsile investeerides teile üle kahe korra rohkem raha.

S&P 500 tootluse puhul on arvestatud reinvesteeritud dividendidega. Inflatsioon keskmise määraga 2% on arvesse võetud. Ilma teenustasudeta. Allikas: LHV

Tasub ka mõelda, mida on võimalik kasvatatud raha eest endale lubada. Näiteks 3200 euro eest saaks autoportaale kammides ilmselt täitsa korraliku kasutatud auto ja võib-olla ka maksta üürikorteri esimese sissemakse. Samas 7200 euro eest, mis oleks võinud koguneda börsile investeerides, saaks Tallinna korterite keskmise ruutmeetrihinna põhjal teha väikse korteri kodulaenu sissemakse. Seega saaks teie laps oma esimese kodu omanikuks ning hoiaks kokku üürikorterile tehtavad kulutused.

Kuni 26-aastastele on Kasvukonto ilma haldustasuta

Lisaks stardikapitalile, millega oma võsuke iseseisva elu peale saata, pakuks järjepidev kogumine ja investeerimine hindamatut lisaväärtust rahaasjade oskusliku planeerimise ja korraldamise kohta. Seega annaksite lapsele kodust kaasa teadlikkuse rahaasjade kohta ning oskused, mida saab arendada terve ülejäänud elu jooksul.

Ka on nüüdsest võimalik raha koguda mugavalt ja märkamatult, kasutades LHV mikroinvesteerimist ehk kaardimaksete täisarvuni ümardamist ja selle automaatset investeerimist Kasvukontole. Keskmiselt kogunebki LHV kliendil ainuüksi mikroinvesteerimist kasutades igal nädalal ligikaudu 5 eurot. Seega iga kord, kui ostate poes toidukraami või einestate restoranis ja maksate selle eest kaardiga, teete ühtlasi investeeringu, mis kantakse otse Kasvukontole – et kasvatada teie jõukust pikaajaliselt. Edendamaks säästmist ja rahaasjade teadlikku korraldamist, pakub LHV Noortepanga raames kuni 26-aastastele kasutajatele Kasvukontot ilma haldustasuta.