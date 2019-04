Kas vana ja tuttav on tegelikult turvaline?

Hiina siseturu suurusest tulenevalt on ka aina enam USA ettevõtteid suunanud oma fookust ja tegevust sinna. Hiinas elab ca 1,4 miljardit inimest, USAs ligi neli korda vähem.

Hiina, soovides suurendada majandus­likku iseseisvust, on otsustanud jõulise­malt üles liikuda majanduslikus väärtu­sahelas, et saada teistest suurriikidest sõltumatuks. See tähendab suuremaid in­vesteeringuid kõrgtehnoloogiasse ja kõr­gema lisandväärtusega töökohtade loo­mist. Seeläbi saaks Hiina mööduda geopoliitilise mõjuvõimuna Ameerika Ühendriikidest.

On näha, et muutuv maailmakorraldus on tekitanud üksjagu hüsteeriat USA-s ja vähemal määral ka Euroopas. Samas üle­tavad eurooplaste kaubandussidemed Hiinaga tänaseks kaubandussidemeid USA-ga. Näiteks on Hiina turg suurte Saksa autotööstusettevõtete jaoks, nagu Volkswagen ja BMW, täna palju olulisem kui USA turg.

Oleme jõudnud kahe suurriigi tõsisema vastasseisu algusse, kus tegelikud panu­sed ei kujuta lihtsaid erimeelsusi kauban­duse ja tollitariifide osas, vaid tegu on strateegilise rivaalitsemisega. Ameerika Ühendriigid soovivad Hiinat ohjeldada, aga Hiina on selleks liiga suur ja isesei­sev. Naljaga pooleks öeldes, mõlemal rii­gil on oma käimasolev nn Let’s Make Our Country Great Again! kampaania. USA-s on selleks Donald Trumpi valimiskam­paania Make America Great Again, et tuua madala lisandväärtusega tehasetöö­kohti Aasiast tagasi, Hiina puhul aga Made in China 2025, mille eesmärk on tehnoloogilises väärtusahelas edasi liiku­da ja luua kõrgema lisandväärtusega töö­kohti.

Võimalused finantsturgudel

Kuigi jõujooned on maailmas tänu Hiina tõusule selgelt muutumas, on finantstur­gudel Hiina osakaal investorite varades jätkuvalt väga madal. Suurimatest maailma finantsturge jälgivatest akt­siaindeksitest moodustab Hiina kõigest 3,5 protsenti varadest, samal ajal kui USA osakaal on 55 protsenti.

Hiina aktsiate tänane ebapopulaarsus loob pikaajalisele investorile huvitavaid võimalusi. Hiina on samm-sammult oma majandust aina rohkem avanud ja avab ka edaspidi. On ainult aja küsimus, millal sealsed võlakirjad ja aktsiad muutuvad kergemini kättesaadavaks kõigile. Juba praegu saab Hiina aktsiaid osta kerge vaevaga läbi indeksfondide või otse Hongkongist. Võrreldes USA aktsiatega on Hiina aktsiad ka märkimisväärselt odavamalt hinnastatud. Hiina aktsiate vähest populaarsust ja samas riigi majan­duse suurust arvesse võttes võib aga ava­neda tegelik võimalus investorile.

Suvine arenguriikide odavmüük

Sel aastal on uudistes olnud oma majanduslike probleemidega arenguriigid Türgi ja Argentiina, kus valuutad kukkusid suve jooksul olulisel määral. Investorite paanika sel teemal pani neid müüma arenguriikide indeksfonde, kus tegelikult on aga neil riikidel väiksem osakaal kui 1%. Argentiina ja Türgi probleemide tõttu müüdi hoopiski välja Aasia aktsiad, mis moodustavad laiemast arenguriikide indeksist juba üle 70%.

Kas vana ja tuttav on turvaline?

Vana maailm on täna küll jõukas, kuid samas on siin ka suured ja pikaajalised väljakutsed: vananev ja vähenev rahvas­tik, madal kasv ja inflatsioon, kõrge võlakoorem. Arenguriikides on kasv vastupidiselt kiire, võlatasemed on madalamad ning rahvastik noor ja kasvav.

Kui varasemalt peeti vana maailma tu­gevuseks riiklike institutsioonide tuge­vust ja poliitilist stabiilsust, siis nüüd on ka selles vallas toimunud olulised nõrge­nemised. Populistlikud jõud, kes kasuta­vad oma kampaaniates lausvalesid, õõ­nestavad riiklike organisatsioonide usaldusväärsust.

Arenguriigid on pidevalt olnud kiires muutuses ja sealsed inimesed on kiirelt kohanenud muutuva keskkonnaga. Aga kui seesama kiirus tuua vana maailma ühiskonda, kus inimesed ei ole muutus­tega harjunud ja puudub sarnane koha­nemisvõime, siis toob see kaasa tugeva poliitilise raputuse. Ja seda me oleme ka näinud. Teisisõnu, vana ja tuttav ei pruu­gigi olla nii turvaline, kui kõigile tundub. Muutuste keskel võidab kõige kiirem ko­haneja. Arenguriigid on paindlikumad, kohanemisvõimelisemad ja ahnemad kui vana maailma riigid.

Kaius Kiivramees

LHV privaatpanganduse portfellihaldur

* Artikkel ilmus LHV ajakirjas Investeeri nr 4/2018

