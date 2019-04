Mida teada dividendidest

Mis on üldse dividend? Dividend on ettevõtte kasumiosa, mis makstakse aktsionäridele välja. Seda tehakse tavaliselt heade majandustulemuste korral või ka näiteks erakordsete sündmuste puhul (näiteks tütarettevõtte osaluse müük). Ettevõtted, kellel on kindel dividendipoliitika, lähtuvad dividendide määramisel enamasti puhaskasumist, kuid on ka neid (näiteks fondid), kes võtavad aluseks vaba rahavoo.

Dividendi suurus aktsia kohta selgub väljamakstava osa jagamisel ettevõtte aktsiate arvuga. Dividend arvutatakse järgmiselt:

Näide

Ettevõtte eelmise aasta puhaskasum on 10 miljonit eurot, sellest makstakse välja 50% ehk 5 miljonit eurot.

Ettevõte on väljastanud kokku 100 miljonit aktsiat.

Järelikult: dividend ühe aktsia kohta (DPS, dividend per share) on 0,05 eurot ehk 5 senti aktsia kohta.

Ettevõtte aktsiat, mis maksab järjepidevalt suure osa kasumist aktsionäridele välja, nimetatakse dividendiaktsiaks (sugugi mitte kõik ettevõtted ei maksa dividende).

Mis on dividendimäär? Dividendimäär (dividend yield) on suhtarv, mis näitab dividendi suurust võrdluses aktsia hetkehinnaga (või siis valitud ajavahemiku hinnaga, näiteks eelmise aasta viimase sulgemishinnaga).

Näide

Ettevõte maksab dividendi 20 senti aktsia kohta

Ettevõtte aktsia hind on hetkel 2,50 eurot

Järelikult: aktsia dividendimäär on: (0,2 ÷ 2,50) x 100% = 8%

Dividendimäär on pidevalt muutuv arv, sest see sõltub aktsia hetkehinnast!

On olemas kõrge (suurem dividend) ja madala (väiksem dividend) dividendimääraga aktsiad. Eriti meeldivad dividendiinvestoritele aga ettevõtted, mis igal aastal ja järjepanu enda dividendisummat tõstavad. Sääraseid ettevõtteid nimetatakse dividendiaristokraatideks. Kas dividendimäär on kõrge või madal, sõltub investori valitud kriteeriumist. Üks võimalik võrdlusalus on näiteks inflatsioonimäär.

Mis on ex-date ehk mida dividendide puhul arvestada? Et saada dividendi, tuleb jälgida ettevõtte määratud dividendikuupäeva (ex-date). Dividend makstakse neile investoritele, kes omavad ettevõtte aktsiaid ex-päeva alguses. Ex-päeval tehtud tehingute puhul saab dividendi aktsia müüja, mitte ostja. Sisuliselt tähendab see, et ex-päev on esimene päev, mil aktsiat müüa saab, saades samal ajal ka dividendi.

Näide

Ettevõte määrab ex-päevaks 28. aprilli 2019 – kes soovib dividendi saada, peab omama aktsiaid vähemalt selle kuupäevani.

28. aprillil 2019 tehtud tehingute eest saab dividendi aga aktsiate eelmine omanik ehk müüja

Järelikult: kui on soov dividendi saada, kuid aktsiat enam mitte omada, võib aktsiad maha müüa mitte varem kui 28. aprillil. Kui alles ex-päeval tekib huvi aktsia soetamise vastu, mida investoril veel pole, siis on vähemalt selleks korraks dividendirong juba läinud.

Mis juhtub aktsiaga enne dividendi maksmist? Tavaliselt aktsia hind dividendikuupäeva lähenedes tõuseb, sest aktsionärid soovivad dividendi saada. Samas võib aktsia hind oluliselt tõusta ka dividendi väljakuulutamise järel).

Ex-päevale järgneval kauplemispäeval aktsiahind aga üldjuhul langeb, seda umbes dividendisumma võrra – see peegeldab ettevõtte väärtuse vähenemist dividendideks väljamakstava raha võrra.

Näide