Ülemiste linnaku arendaja võttis pangalt hiigellaenu

Swedbanki kinnisvara osakonna juhi Ero Viiki hinnangul on Ülemiste City linnaku roll Eesti majanduse edendamisel olnud märkimisväärne. «Leian, et olles jätkuvalt Ülemiste City finantseerimispartneriks, anname sellega omapoolse panuse Eesti elu edendamiseks,» märkis ta.

AS Technopolis Ülemiste on endise Dvigateli tehase territooriumile loodud kaasaegse linnaosa Ülemiste City suurarendaja. Linnakus tegutseb praegu ligi 400 ettevõtet ning seal on endale töökoha leidnud ligi 10 000 töötajat. Technopolis Ülemiste kuulub 51-protsendilise osalusega Soome firmale Technopolis Plc ning 49-protsendilise osalusega AS-ile Mainor Ülemiste.