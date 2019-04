Ehitusfirma tahab töötaja surmast ja riigi keelust hoolimata objektil jätkata

Tööinspektsioon leidis, et sellega on Mercur Trust OÜ rikkunud töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid, mille kohaselt tuleb kaevandis töötades kasutada ettevaatusabinõuna toestust või tõkketammi.

Samuti rikkus ehitusfirma tööinspektsiooni kohaselt nõudeid, mille järgi tuleb hoida pinnasekuhjad, materjalid ja liiklusvahendid kaevamiskohast kaugemal ja vajaduse korral tuleb püstitada kaitsetõkked. Ettekirjutuses on välja toodud, et ehitusfirma rikkumiste tulemusel tekkis kaevandis varing, kus hukkus üks töötaja.

Ettevõte rõhutab, et otse kaevandi servale ei ladustatud midagi, küll aga võis pärast varingut jääda tööinspektsiooni inspektoritele teine mulje, sest pinnasekuhjade ja materjalide vaheline maapind oli varingu tulemusena vajunud kaevandisse. «Sellisel juhul võis välja kaevatud pinnas pärast varingut olla varingu serval, kuid see ei tähenda, et pinnas oli enne varingut ladustatud kaevandi servale,» kirjutas ettevõte vaides tööinspektsiooni ettekirjutusele.

Seega ei nõustu Mercur Trust tööinspektsiooni väidetega ning leiab, et rikkumisi ei esinenud. Ka ei nõustu Mercur Trust väitega, et rikkumiste tõttu toimus varing, kus hukkus ettevõtte töötaja.

«Mercur Trust OÜ on seisukohal, et varingu põhjused ei ole selged ning need tehakse kindlaks menetluse käigus. Seetõttu ei saa tõsikindalt väita, et just Mercur Trust OÜ-le etteheidetavad rikkumised varingu põhjustasid,» seisab tööinspektsioonile esitatud vaides. Seega palub ettevõte tööinspektsioonil tühistada ettekirjutus, millega peatati ehitusobjektil kaevandis töötamine.