Katsed tehnika abil vanu pilte koloreerida on põnevad ja lõbusad. Ent kui me ei tea, mis värvi oli tegelikult sein või seelik, siis ei maksa fotolikku tõetruudust taga ajada. Tore on mängida värvidega möödunud aegades, aga vahel võib lubada endale ka halltoonides mõttepausi.