Prantsusmaa kavandab märatsevate kollavestide rahustamiseks maksude alandamist

Prantsusmaal kehtivad ühed maailma kõige kõrgemad maksud. Möödunud aasta lõpus välja antud OECD raport näitab, et Prantsusmaal olid maksud 2017. aasta seisuga võrreldavad 46,2 protsendiga sisemajanduse kogutoodangust (SKT). See on arenenud maailma kõrgeim. Teisele kohale jääb Taani (46 protsenti) ja kolmandale kohale Rootsi (44 protsenti).

Samas on Prantsusmaal ka arenenud maailma kõige kõrgemad sotsiaalsed kulutused. 2018. aastal moodustasid taolised kulud 31,2 protsenti Prantsuse SKT-st. Teisel kohal oli samades näitajates Belgia (28,9 protsenti) ja kolmandal kohal Soome (28,7 protsenti).

Alates novembri keskpaigast tänavatel protesteerimas ja lõhkumas käinud kollavestid nõudsid algselt kütuse hinna langetamist, kuid nüüdseks on protest muutunud üleriiklikuks vastuhakuks president Emmanuel Macroni majanduspoliitika vastu. Eriti palju on tekitanud prantslastes viha Macroni ametiaja alguses vastu võetud otsus vähendada rikastele kehtivaid makse.

Kollavestid süüdistavad Macroni ainult Pariisi eliidi heaolu eest seismises ja maapiirkondade inimeste hülgamises. Prantsusmaal on elatustaseme erinevus suurlinnade ja maapiirkondade vahel väga terav. Peaminister Philippe rõhutas, et erinevad regioonid tuleb omavahel majanduslikult tasakaalu saada ning tema sõnul peab see algama paremast ühistranspordist linnade ja maapiirkondade vahel.

Philippe tõi ühtlasi välja, et avalik debatt nõuab muuhulgas ka osalusdemokraatia laiendamist ning aktiivsemat kliimamuutusega võitlemist.