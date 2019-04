USA valmistub kehtestama Euroopa Liidule tollitariife väärtuses 11 miljardit dollarit

«Vaidlemine on kestnud juba 14 aastat. Nüüd on aeg tegutseda,» ütles USA kaubandusminister Robert Lighthizer esmaspäeval. «Meie eesmärk on jõuda Euroopa Liiduga kokkuleppele. Kui blokk lõpetab kahjulikud subsideerimised, siis meie lõpetame ka tollid.»

Kui tollid tõepoolest kehtestatakse, siis lööks see uue mõra Washingtoni ja Brüsseli suhetesse. Esialgu on USA valmistanud siiski ette ainult nimekirja maksustamisele minevatest kaupadest. Kavandatavad uued tollid hakkavad peamiselt kehtima tsiviillennundusega seonduvatele toodetele, sealhulgas Airbusi lennukitele. Samas läheks maksu alla ka mitmed muud kaubad, nagu juust, jalgrattad, kööginoad ja värvipintslid.

Euroopa Liidule kehtestatud tollid erineks Hiina omadest selle poolest, et need põhineks WTO otsusel, mis on tehtud USA kasuks. Nimelt andis WTO 2018. aasta maikuus välja raporti, milles seisab, et Airbusi subsideerimine läheb vastuollu WTO reeglitega ning on tekitanud tõsist majanduslikku kahju konkurent Boeingule.