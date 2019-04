Analüüs: Pensionifondide tootlusel pole suurt häda midagi

Pensionisüsteemi teise samba kriitikute argumentide ja Isamaa valimisloosungite järgi on pensionifondide keskmine tootlus miinuses või väga väikeses plussis. Kui võtta arvesse kõigi pensionifondide kogukeskmist, võibki see nii olla, aga iga konkreetse inimese pensionifondi tootlus on konkreetne, mitte keskmine. Konkreetsete fondiosakute aastane tootlus on pensionifondidel väga erinev, kusjuures leidub fonde, mille nominaaltootlus on tõeti väga väike ja reaaltootlus miinuses, aga ka fonde, mille tootlus on päris hea, eriti kui võtta arvesse, kui suured olid pensionifondide investeerimispiirangud nende tegutsemise esimestel aastatel.