Nordica jäi magusast lepingust ilma: 25 miljoni eurose hanke võitsid leedukad

«Vedajad esitasid kindlustuspoliisid juba pakkumustes ja need on kehtivad. Seega langes ära olulisus jõuda lepingusse hiljemalt 30. märtsil. Selles osas, kuna [edukaks tunnistamise – BNS] otsus tuleb, ei taha ma spekuleerida. Tegu on rahvusvahelise lennuhankega, dokumentatsiooni maht on väga suur ning kõikide sammude tegemisel tuleb järgida riigihangete seaduses määratletud protsessi. Anname endast parima, et see lähiajal välja kuulutada,» ütles maanteeameti peadirektori asetäitja liiklusohutuse ja ühistranspordi alal, Meelis Telliskivi möödunud nädalal BNS-ile.