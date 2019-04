Andres Viisemann II pensionisambast: käib rohutirtsude ja sipelgate sõda

Eesmärk peaks olema see, et inimesed oleksid tulevikus pensionile jäädes varanduslikult paremini kindlustatud kui täna. Selleks tuleb jälgida, et pensionivara aasta-aastalt kasvaks. Mida kiiremini, seda parem. Kui vahepeal osa või kogu kogutud kapital ära kulutada või kaotada, siis see on ühiskonna jaoks läbikukkumine, sündigu see siis poliitikute või fondijuhtide tegevuse tulemusel.

Mitmeid koalitsioonileppesse kirjutatud punktid sobivad suurepäraselt neile, kellel on olnud distsipliini viimase 17 aasta jooksul lisaks pensionifondi maksetele ka oma sissetulekutest teatud osa säästa ja investeerida. Selliseid inimesi on aga kahjuks väga vähe. Pensionifonde poleks vaja, kui kodanikel oleks külluses kapitali, millest vanemaks saades elada. 2002. aastal tehtud pensionireformi eesmärk oli panna inimesed koguma nii kohustuslikult kui ka vabatahtlikult. Läbi kindlustusseltside oli võimalik ise vabatahtlikult koostada välismaiste fondihaldurite poolt juhitud fondidest kolmanda samba portfell.

Vabatahtlik kolmas sammas ei saanud kunagi väga populaarseks ning ma kahtlustan, et üheks põhjuseks olid volatiilsemad tulemused ning tõenäoliselt ka keskmiselt isegi teise samba fondidest madalamad tootlused. Kolmanda pensionisamba vähene populaarsus kinnitab, et kuigi riik pakub säästmiseks ja kogumiseks maksusoodustusi, siis isegi see ei pane keskmist inimest tuleviku peale mõtlema. Järgmiseks palgapäevaks on eelmisel kuul teenitu ära kulutatud.

Teoorias võib muidugi väita, et inimesed ei kogu trotsist selle vastu, et neid sunnitakse säästma ja kui kogumine teha vabatahtlikuks, siis enamikust saavad kapitalistid, kes panevad regulaarselt kogutava kapitali tootvalt tööle, investeerivad uutesse toodetesse ja teenustesse ning loovad uusi töökohti. Selles loogikas paneb aga kahtlema see, et selle teooria propageerijad ei ole ise just kõige paremaks eeskujuks kapitali kogumisel. Sageli ei ole neil isegi teise samba fondi. Sisuliselt on pensionifondide ümber toimuv rohutirtsude ja sipelgate vaheline konflikt.

Helir-Valdor Seeder on lubanud, et pensionifondidest väljavõetavat raha võib kasutada ka kõrge intressimääraga laenude tagasimaksmiseks. Ma olen üsna kindel, et pigem kasutataks pensionifondidest väljavõetavat raha uute laenude võtmisel nõutavateks sissemakseteks. Oluline nõrkus rohutirtsude (teise samba pensionifondide lõhkujate) teoorias on see, et nende majandusmudelites ei ole kapitalil kohta.

Seal on vaid palgasaajad ning nende ajahorisont on ainult lähitulevik. Sellest tuleb siis järeldus, et säästmine on niikaua mõttetu kuni palgad pidevalt kasvavad. Mingil arusaamatul põhjusel on rohutirtsud jõudnud järelduseni, et pensionifondid piiravad ka sündimust, kuna laste kasvatamiseks raha napib, sest inimesed ei saa ju ise selles süüdi olla, et neil lõpeb raha paar päeva enne palgapäeva otsa. Ja kui vaid palk oleks kohustusliku pensionifondi mineva summa võrra suurem, siis oleks ka sündivus suurem ning pensioniks ei peakski siis koguma, kuna lapsed peavad vanemaid vanaduspõlves üleval.