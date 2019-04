Ei igavatele üritusele: revolutsioon konverentsikorralduses

Viimase aja on trendiks on vabamas stiilis, nii-öelda teistmoodi konverentsid ja seminarid. Lihtsalt nelja seina vahel istumine ei köida enam kedagi. Go Hotel Shnelli multifunktsionaalses konverentsikeskuses on olemas nii klassikaline seminariruum, vabamas stiilis lounge-ala kui ka saun. Kõiki ruume saab omavahel ühendada ja tuua sisse mitmekesisust. Miks mitte läheneda loominguliselt ning ühildada konverentsi ametlikum pool pärastlõunase vabama vestlusega mugavas lounge´is ning lõpetada õhtu lõõgastumisega saunas, kus ajast-aega on teatavasti peetud just neid kõige tähtsamaid jutte.

Üks kompleks, kümned võimalused

Kõige rohkem korraldatakse Go Hotel Shnelli konverentsi ja vaba aja keskuses konverentse ning seminare, milleks sobib suurepäraselt avar 70-kohaline suur saal vaatega Toompeale. Kõrval asuvat lounge-ruumi saab paralleelselt kasutada näiteks workshopi läbiviimiseks või pakkuda seal kosutavat kohvipausi.

Lisaks ametlikele üritustele on keskuses populaarseks saanud ka sünnipäevade ja muude tähtpäevade tähistamised. Nende korraldamisel eelistatakse peamiselt kuni 20 inimest mahutavat lounge´i, mida saab omakorda soovi korral ühendada saunaruumiga. Sauna saab rentida ka eraldi. Mugavaks äraolemiseks on siin kohti viiele inimesele.

Lisaks kasutatakse konverentsikeskust koolituste ning vabamas vormis koosolekute läbiviimiseks. Suurte ürituste kõrval sobivad moodsad ruumid ideaalselt kliendivastuvõttude, pressikonverentside, erinevate esitluste ning muude ettevõtmiste jaoks.

Ükski klient ei jää korralduse juures üksi. Sündmuste korraldusliku poole eest hoolitseb Go Hotel Shnelli tiim, kelle kaudu saab lisaks ruumide ja majutuse broneerimise tellida ka toitlustust, tehnikat ja kõike muud vajalikku ürituse ladusaks organiseerimiseks. Kogenud meeskond teab, millised on parimad ruumilahendused ning tehnilised vajadused.

«Klientide jaoks on konverentsi kohta otsides oluline, et keskkond oleks meeldiv ja tavapärasest eristuv, ligipääs oleks hea ning hind mõistlik. Väga oluliseks peetakse majutusvõimalust. Seda eriti suurte rahvusvaheliste konverentside puhul, mis võivad kesta mitmeid päevi,» kommenteerib Go Groupi turundusjuht Marion Tupits, «Go Hotel Shnelli pakutav teenus on väga hea hinna-kvaliteedi suhtega, asume kesklinnas, mitmete transpordiühenduste sõlmpunktis. Siia on hea tulla nii rongi-, bussi-, trammi- kui trolliga. Autoga tulijatele pakume tasuta parkimiskohti ning mõistagi korraldame ka majutust.»

Kuidas mõjutab keskkond konverentsi efektiivsust?

Keskkonnal on sündmuste õnnestumisel oluline tähtsus. Üritused kestavad tavaliselt mitu tundi või koguni terve päeva. On suur vahe, kas veeta see aeg akendeta ning askeetliku sisustusega pisut väsinud ruumis või valgusküllases ja kauni vaatega kaasaegses keskkonnas.

«Go Hotel Shnelli konverentsikeskuses on olemas kõik, mis teeb üritusest meeldiva elamuse: avarus, valgus, suurepärane vaade Toompeale, hubane sisustus. Korralikult konditsioneeritud ruumid aitavad paremini keskenduda ning püsida kauem erksa ja efektiivsena,» tutvustab Tupits sealseid võimalusi. Mõistagi kuuluvad hästi läbimõeldud sündmuse korralduse juurde ka hea toit ja kohvipausid, mis meeled erksana hoiavad.

Turundusjuhi sõnul saab konverentsi õnnestunuks lugeda siis, kui ruumid sobivad, tehnika toimib, õhk soosib mõttetööd ja inimestele meeldib. «Siis jääb see ürituse korraldajale meelde ning ta tuleb ka edaspidi tagasi.»

Mitte vaid töised üritused

Go Hotel Shnelli konverentsikeskus on abiliseks kõigile, kes soovivad korraldada konverentse, meeldejäävat pidu või tulla lihtsalt saunamõnusid nautima. Tänu hotelli sõsarettevõttele Go Busile saavad meeldejäävast üritusest osa ka külalised teisest Eesti otsast. «Meie tegevuse märksõnadeks on paindlikkus ja personaalne teenindus. Võtame arvesse erisoove ning nii ruume kui sauna saab broneerida kasvõi tunni kaupa,» tutvustab Tupits lahendusi igaks olukorraks, «Meie eeliseks on see, et kõik saab korda aetud ühest kohast.»

Tule broneeri oma ürituseks sobiv ruum:

Go Hotel Shnelli

Toompuiestee 37, Tallinn

Broneeringud: