Iseenesest pole erastatavate ettevõtete nimistu sugugi uus või originaalne. Eesti Teede müümise jutt algas juba 2016. aastal, mil majandusminister oli reformierakondlane Kristen Michal. Pärast seda on teefirma 100 protsendiline erastamine jõudnud kahte koalitsioonilepingusse. «Seetõttu on väga imelik, et oleme ikka veel riigi omanduses,» kostis Andres Agukas. «Riik ei peaks teehoolduses olema. Riigil on tähtsamaid kohti, kus olla,» lisas ta.