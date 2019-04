Olari Taal uuest koalitsioonist: kui Eesti rahvas nii hääletas, siis miks me peaksime seda pelgama?

Taal ütles, et säärane muudatus ei ole mõistlik. «Sellises tarbimisühiskonnas nagu me praegu elame, kus põhiliseks vaesuse allikaks on tarbimiskiusatus, ei pea ma õigeks, et me laseme teise pensionisamba vabatahtlikuks,» ütles ta.

Samuti on uus koalitsioon leppinud kokku maksurahus ja aktsiiside alandamises. Taali arvates tuleks aga algatada üleüldine debatt maksude teemal. «Ma ei arva, et see koalitsioon peaks hakkama küll maksureformi tegema, aga debateerimise aeg on praegu käes. Jämedates joontes on maksusüsteem olnud paigas ligi 25 aastat, aga maailm on muutunud. Me ise oleme hoopis teistsuguses majanduses situatsioonis, kui toona. Ma olen veendunud, et meie tööjõumaksud on liiga kõrged ehk me maksustame täna kulusid, mitte tulusid. Teiseks, kui tööjõumakse alandada, siis peaks riik saama tulusid ja ma arvan, et see peaks tulema tarbimise maksustamisest. Näiteks on võimalik maksustada kõrgemalt käivet ehk tõsta käibemaksu. Lisaks peaks maksustama rikkana elamist, mitte rikkaks saamist. Praegu me maksustame rikkaks saamist,» ütles Taal.