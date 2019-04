Kommentaar: peatage oma pensionile minek

Need, kellel on kogutud väga väike summa, saavad muuhulgas raha kohe välja võtta, mis paistab ühtlasi ka kõige mõistlikuma valikuna. Piiriks on 10 rahvapensioni määra ehk praeguse seisuga kuni 2052 eurot. Neil pole uue võimuliidu lepingust mitte midagi oodata ega loota.

Teise gruppi liigituvad need, kelle pensionifondi on kogunenud 2052 kuni 10 260,5 eurot (10 kuni 50 rahvapensioni). Nemad raha kohe välja võtta ei saa, kuid saavad valida fondipensioni, mis võimaldab raha välja võtta perioodiliste maksetena. Ka neile pensionisamba muudatus suurt ei mõju.

Küll aga on Keskerakonna, EKRE ja Isamaa plaanil mõju kõigile ülejäänutele. Nimelt, praegu jääb kõigile neile, kes on kogunud üle 10 260,5 euro (50 rahvapensioni), üle vaid võimalus sõlmida pensionileping, mille alusel võtab kindlustusselts kohustuse maksta inimesele pensioni elu lõpuni. Kuna aga kogusumma võib vabatahtlikult liitunututel olla endiselt väike, siis ka kuine väljamakse osutuda väga madalaks.

Nimelt on võimalik minna riiklikule vanaduspensionile ka nii, et lükata II sambast raha välja võtmist edasi (muuseas, ka vastupidi). See annab võimaluse ära oodata, mida täpsemalt valitsusliit pensionisambaga ette võtab, sest tundub, et kõigil tekib võimalus raha kohe välja võtta.