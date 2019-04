Tallinna lennujaam kasvatas reisijate arvu ja kasumit

Tallinna lennujaamas tegutseb 16 lennufirmat. Neist kõige uuem regulaarlendude pakkuja on Wizzair, kes hakkas eelmisel aastal lendama Tallinnast Kiievisse ja Londonisse. Kui eelmine aasta tõi Tallinna lennujaamale juurde uusi sihtkohti, siis tänavu on kavas keskenduda olemasolevate liinide sageduse suurendamisele, et teha liinid sobivamaks just ärireisijate vajadustele.