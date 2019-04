Antartktika ekspeditsioonilaev Bellingshausen uude kodusadamasse Kuressaares esialgu sisse ei saa

Ekspeditsioonilaev väljub Antarktika avastamise 200. aastapäevale pühendatud polaarretkele 9. juulil, kuid enne ekspeditsiooni kavandatavasse alguspaika Kroonlinnas siirdumist laev oma uude kodusadamasse Kuressaares siseneda ei saa. Üks laeva kolmest kaptenist Meelis Saarlaid selgitas, et tavaolukorras on laeva süvis 3,5 meetrit. Kuigi laeva kiilu saab süvise vähendamiseks ülespoole tõsta, vajab alus ka tõstetud kiiluga 2,7 meetri sügavust vett, Kuressaare sadam ning selle sissesõidutee võimaldavad aga siseneda maksimaalselt 2,5 meetrise süvisega alustel, sedagi normaalse või kõrge veetaseme korral.

Saaremaa Merispordi Seltsi kommodoor Priit Kuusk ütles, et SMS haldab Kuressaare jahisadamat teist hooaega ning ei ole veel jõudnud sadama sissesõidutee sügavuse küsimusega tegeleda, kuid teadaolevalt on nii sadamakapten kui purjetajad probleemile varemgi tähelepanu juhtinud.

Laeva remonditööd on graafikus

Ekspeditsiooniks soetatud teraskerega kahemastiline mootorpurjekas on hetkel Nasval firma Baltic Workboats laevaehitustehases dokis, kus tehakse polaarreisi jaoks vajalikud ümberehitus- ja remonditööd. SMS kommodoor Priit Kuusk, kes on ühtlasi ekspeditsioonilaeva mereklaariks seadmise projektijuht, kinnitas, et kuigi võrreldes algselt kavandatuga on töid pisut lisandunud, on remondiprojekt graafikus ning laev pannakse vette hiljemalt 1. juunil.