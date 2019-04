Ettevõtted nagu fööniksid – seljatasid võlad ja tõusid tuhast

Meediast saab sageli lugeda ettevõtete kohta, mis kandivad võlgade tekkel firma varadest tühjaks ja lasevad äril kustuda varjusurmas, jättes võlausaldajad tühjade pihkudega. Koostöös Creditinfoga koostatud tabel näitab, et on ka paljui neid ettevõtteid, mis suudavad võlast priiks saada ja mille kohta ei ole maksehäirete registris enam kandeid või on vaid paar. Samuti on tegemist ettevõtetega, mis on saanud tekkinud maksuvõla kontrolli alla need kas tasudes või ajatades.