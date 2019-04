Hinnatõus raugeb, aga palgaralli jätkub

Analüütiku hinnangul on kõige keerulisem ennustada nafta hinna liikumist maailmaturul, millel on Eesti hinnatasemele olnud alati suur mõju. Eesti Panga ökonomist Sulev Pert tõi näite, et kui eelmise aasta neljandas kvartalis odavnes toornafta 30 protsenti, siis 2019. aasta jooksul on selle hind uuesti tõusnud 17 protsenti.

Rahandusministeeriumi ja Eesti Panga värskete majandusprognooside järgi jääb hinnakasv tänavu kahe protsendi lähedale. Täpsest arvust tähtsam on analüütiku arvates see, et inflatsioon võrreldes eelmiste aastatega aeglustub, mis on tasapisi jahtuvale majandusele iseloomulik. «Inflatsiooniprognoose 2020. aastaks ja edasi ei ole praegu mõtet üleliia tõsiselt võtta, sest nii riigisiseselt kui globaalselt on üleval hulk lahendamist vajavaid küsimusi, mis kõik võivad hinnakasvu nii meil kui mujal mõjutada mõlemas suunas,» lisas LHV majandusanalüütik.