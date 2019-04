Reformierakonna raskevägi andis pensioniplaani pihta turmtuld

Seejuures pensionikogujale muutub olukord piltikult kolm korda keerulisemaks, sest kui seni tuli otsustada vaid fond, kuhu raha koguda, siis nüüd tuleb otsustada, kas koguda, kuhu koguda, millal koguda ja kuidas koguda.

Kuigi sambaga liitumine jääb kohustuslikuks, siis tekib võimalus ka II pensionimbasse kogumine lõpetada, samuti tekib vastupidine võimalus II sambaga liituda ning lisaks võimalus koguda pensioni fondi asemel oma investeerimiskonto kaudu.

Reformierakonna endised rahandusministrid Aivar Sõerd ja Maris Lauri andsid värske valitsusliidu plaani pihta aga turmtuld.

Sõerdi hinnangul selgub sõlmitud leppe tekstist, et teisest sambast saab avalduse alusel välja astuda või kanda seni kogutud finantsvarad investeerimiskontole, kust saab samuti need varad välja võtta.

«Inimesi, kes ise investeerimisega tegeleb, on liiga vähe. Näiteks praegu on II sambaga liitunuid üle 700 000, aga Tallinna väärtpaberiturul on vaid ca 36 000 eraisiku kontot. Teiseks, kui teisest sambast kogutud vara välja võtma hakatakse ja ilmselt hakatakse, siis peavad pensionifondid muutma oma investeerimisstrateegiat. Investeeringuid tuleb tegema hakata lühiajalistesse ja likviidsematesse varadesse. Näiteks noteeritud võlakirjadesse, nõudmiseni hoiustesse ja likviidsematesse, aga väiksema tootlusega aktsiatesse. See aga tähendab veel väiksemat pensionifondide tootlust kui seni,» kirjutas Sõerd.

Tema hinnangul võtab sambaremondi tulemusel suur hulk inimesi seni kogutud vara välja ja lõpetab investeerimise, need aga kes jätkavad peavad leppima väiksema tootlusega.

Lauri kirjutas sotsiaalmeedias, et tema saab II pensionisamba lammutamisest aru järgnevalt. «Oled pannud ise aastate jooksul sisse näiteks 1000 eurot (see on see 2% osa), riik on lisanud sellele 2000 eurot (4% osa). Kokku on sees seega 3000 eurot. Siis võtad välja 3000 ja maksad sellelt 20% tulumaksu (muidugi kui oled vastavas maksuvahemikus, võid ka enam maksta) ehk 600 eurot ja kätte saad 2400 eurot. Võid korrata: astud uuesti II sambasse, kogud mõned aastad ja võtad jälle raha välja. Võimalik välja arvutada optimaalne tase, seda küll lühiajalises vaates. Lühiajaline küll seniks, kuni töötad.

Siis lähed pensionile. I samba pension on väike: 20% asemel oled kogunud 16% pealt pensioniõigust ja säästudest oled maksnud võlgu ning lihtsalt hästi elanud. II sambast ei tule midagi (optimeeritud liitutmine-väljumine), III sambast ka mitte, sest tõenäoliselt pole sa sinna kogunud.

Kinnisvara? Sul on su oma korter/maja, mida sa loomulikult müüa ei saa ja välja üürida ka mitte. Eriti hull on seis, kui elad mõnes juba nõukogude ajal ehitatud hoones, mis on nii amortieerunud, et keegi seda enam ei renoveeri ja ei osta ka.