Armin Karu poeg sisenes kummalisse ärisse

«Krüptoraha on maailma uusim valuuta, mille hind võib ühel päeval kerkida taevasse, kuid juba järgmisel mitu korda langeda. Väärismetallid on aga oma väärtust hoidnud juba aastasadu ning vahetades oma krüptovaluuta kulla või hõbeda vastu, on see investoritele suurepärane võimalus kaitsta oma vara ootamatute kõikumiste eest. Aufort ja Piixpay teenus pakub krüptoraha omanikele alternatiivset võimalust hoida oma vara meelepärases vormis,» kommenteeris Erik Karu.