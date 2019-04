Analüüs: palgad jäävad hindadest kiiremini kasvama

Analüütiku hinnagul on ettevaates kõige keerulisem prognoosida nafta hinna liikumist maailmaturul, millel on Eesti hinnatasemele olnud alati suur mõju. «See on meie tarbijakorvis ka üks volatiilsemaid komponente. Samuti ei ole veel täit kindlust uue koalitsioonileppe sisu osas, mis käesoleva aasta inflatsiooni tõenäoliselt ei mõjuta küll aga võib selle mõju avalduda järgmistel aastatel,» märkis Aab.