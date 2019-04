Sõnajalad kasutavad tuulikute ehituseks kavalat nippi

Et Aidu Tuulepargi nime all ei ole Oleg ja Andres Sõnajalal võimalik tuulikuid edasi ehitada, otsustati seda teha ettevõtte Eleon Green kaudu. Eleon Greeni juhatuse liikme Andres Sõnajala sõnul on Eleon Green endise osaühingu Kindel Vara uus ärinimi ja sellel ettevõttel on tuulikute ehitamiseks kehtiv luba olemas.