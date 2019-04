Ardo Hansson sai ametisse Reformierakonna kiuste

Jaan Männik oli Eesti Panga nõukogu esimeheks saanud tänu tollasele peaministrile Andrus Ansipile. Kui Ansip 2006. aastal Stenbocki majas viiekümnendat sünnipäeva pidas, astus Männik talle ligi ja rääkis, et kavatseb Eesti Telekomi juhi kohalt lahkuda – äkki on Ansipil talle midagi pakkuda. Juba 2007. aastal Ansipil oligi: Mart Sõra asemele otsiti uut keskpanga nõukogu juhti ja Ansip pakkus seda kohta Männikule. «Ansip on võitleja tüüp. Kui tahab kedagi koha peale panna, siis paneb,» ütleb Männik tagantjärele. President Toomas Hendrik Ilves tegigi riigikogule ettepaneku määrata Männik Eesti Panga nõukogu esimeheks ja Männik kinnitati ametisse.