Riik ostab eurorahadega Rail Balticu tarbeks Tallinnas maid kokku

Maade omandamist rahastatakse 81 protsendi ulatuses Euroopa Ühendamise Rahastust (CEF), 19 protsenti on riigi omafinantseering.

Maatehingu maksumuseks on 523 069 eurot, mis sisaldab ka avalikes huvides rajatava objekti omandamise puhul makstavat motivatsioonitasu.

Järgmine suurem maaost on samuti kokku lepitud, mil Ülemistes asuvalt garaažiühistult ostetakse vajalik maa Rail Balticu reisiterminali piirkonna arendamiseks.

«Rajatava raudtee taristu ja teenindusrajatiste tarbeks ostetakse kolmes maakonnas äralõikeid rohkem kui kuuesajale eraomanikule kuuluvast kinnistust, aga nimetatud kaks tehingut on projekti vaates tõenäoliselt ühed kallimad,» rääkis majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja Triin Orav.

Maa-ametil on käimas maa omandamise läbirääkimised ka Rail Balticu põhitrassil Harjumaal Saku vallas, Raplamaal Kohila, Rapla ja Kehtna vallas ning Pärnumaal Põhja-Pärnumaa vallas, samas paljude maaomanikeni on plaanis jõuda alles järgmistel aastatel, kui valmib raudtee põhiprojekt.

Sellel aastal on maa-ametil töös 170 kinnisasja, neist 53 osas on tehtud omanikele pakkumused ning 28 maaomanikku on andnud pakkumustele oma nõusoleku.