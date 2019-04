Riik paneb kuumutatud tubakale päitsed pähe

Bürokraatliku nimega kuumutatavaid tubakatooteid (heat-not-burn) kutsutakse Eesti kasutajate hulgas ka heets’ideks (tuleneb tuntuimast brändist HEETS). Tegu on uut laadi seadmega, mis jääb tavaliste sigarettide ja suitsuvabade toodete, näiteks mokatubaka vahepeale. Nad ei sütti põlema ega tooda otseses mõttes suitsu, kuid nende tarvitamisel eraldub siiski gaase. Neid ei tohi segamini ajada ka e-sigarettidega.

Kuna praegu on kuumutatav tubakas seaduses korralikult reguleerimata, tuli sotsiaalministeerium lagedale eelnõuga, mis uudsed tooted ühel ajal nii seadustab, aga ka päitsed pähe paneb. Näiteks hakkavad neile sarnaselt tavalistele suitsudele kehtima käitlemis- ja tarbimispiirangud, väljapaneku kitsendused, aga ka terviseohu hoiatuse lisamise kohustus.

Ohutum kui tavaline sigaret

Isenesest võib ka praegu kuumutatuid tubakatooteid Eestis turustada, kuid need on võrdsustatud tavaliste sigarettidega, mis tootjatele ei meeldi. Üks ettevõte on sellise käsitluse peale isegi kohtusse läinud. Samuti ei saa «heets'e» müüa suitsuvaba toote sildi all, kuna viimased on Eestis sootuks keelustatud.

Eelnõust selgub, et kuna kuumutatavad tubakapulgad on müügil nii Soomes, Lätis kui ka Venemaal, ja teatud osa inimesi kasutavad neid nagunii, on targem ise ohjad haarata ning see turg Eestis reguleerida. Tõenäoliselt tähendab seadusemuudatus seda, et kuumutatud tubakatooted leiavad ametlikult tee meie poelettidele.

Kas kuumutatava suitsu tarvitamine on tervisele ohutum kui tavaline sigaret? Eelnõus märgitakse, et tootjate rahastatud uuringud on näidanud, et nii see on, kuna nende pruukimisel eraldub vähem tervisele kahjulikke keemilisi ühendeid. Samas tunnistab ministeerium, et kuivõrd toode on uus, pole selle väite kinnitamiseks vajalikul määral sõltumatuid uuringuid.

Laiem mõju rahvatervisele sõltub eelnõu järgi aga sellest, kas kuumutatavat toodet hakkavad kasutama eelkõige endised suitsetajad või mittesuitsetajad. Toote uudsuse tõttu pole siinkohal võimalik toetuda teiste riikide kogemustele.

Sotsiaalministeeriumi poolt koostatud eelnõu saadeti sel nädalal teistele ministeeriumitele kooskõlastamiseks.