Vihane toolide mäng Läti ravimifirma tipus

Olainfarmi koosolek toimus politsei valve all

Kolme õe võimumängud Läti börsifirmast farmaatsiahiiu Olainfarmi üle on paisunud selliseks, et teeksid silmad ette parimatele Hollywoodi sarjadelegi. Kord on peal üks, kord teine, aktsia hind aga kukub kivina.