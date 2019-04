Swedbanki nõukogu esimees astus tagasi

«Seetõttu olen otsustanud, et parim alternatiiv on nõukogu juhi positsioonist loobuda,» ütles ta. Uueks nõukogu esimeheks saab senine nõukogu aseesimees Ulrika Francke.

Idermarki sõnul on pingelise olukorra tõttu olnud raske leida tuge faktidele ja parandada otseseid vigu. «Lisaks peame alati austama panga privaatsust ning kohaldatavaid seadusi ja eeskirju, mida pank peab järgima turgudel, kus ta tegutseb. See on suhtlust muutunud veelgi keerukamaks,» märkis Idermark.