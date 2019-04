Tarneprobleemid tõid Tesla müüki ajaloo suurima languse, aktsia kukkus järsult

Tesla on enda sõnul toimetanud 21. märtsi seisuga vaid pool kogu kvartali sõidukitest ning 10 600 autot on «endiselt teel». Analüütikud olid algselt prognoosoninud, et Tesla tarnib jaanuar-märts perioodil 82 000 sõidukit, kuid vähendasid hiljem prognoosi 71 350 peale. Möödunud aasta neljandas kvartalis toimetas Tesla kohale 90 700 autot.

Aeglustuv müük on Tesla jaoks tõsine mure, sest ettevõte vajab raha oma hiiglaslike võlgade tagasi maksmiseks. Tesla loeb auto müüduks siis, kui see on kliendini toimetatud, mitte siis, kui klient on tellimuse esitanud. Ostja maksab täishinna alles siis, kui auto on temani jõudnud.