Amazoni juht sõlmis aegade kõige kallima lahutuslepingu

MacKenzie Bezos säutsus neljapäeval, et lahutuslepinguga jääb tema kätte 25 protsenti Amazoni aktsiatest, mida nad Jeffiga oma abielu vältel ühiselt jagasid. See annab naisele umbes nelja protsendi suuruse osaluse e-kaubandushiiglases, mille väärtuseks on ligikaudu 36 miljardit dollarit. Tegu on kõigi aegade suurima lahutuslepinguga.

Paar otsustas lõpetada 25 aastat kestnud abielu jaanuaris, mil kollane tabloidiajakiri paljastas, et Jeff Bezos on pidanud armukest, kelleks on Fox TV endine saatejuht Lauren Sánchez. Lauren Sánchez lahutab omakorda enda mehest, kelleks on Hollywoodi agent Patrick Whitesell. Jeff ja MacKenzie Bezosil on neli last. Lauren Sánchezil ja Patrick Whitesellil on kaks last.