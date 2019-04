Hinnatõusu taga on naftakartelli OPEC tootmiskärped, Iraani ekspordi vähenemine ja laialdased voolukatkestused Venezuelas. Kui veel nädal tagasi sai tanklates kütuse 95 kätte ka vähem kui 1,3-eurose liitrihinnaga, siis sel nädalal on hinnad tanklates kerkinud isegi 1,38 euroni liitrist. Kui 95-oktaanise bensiini juures võib arvata, et hind tõusis 1. aprillil jõustunud nõudega pakkuda 10-protsendilise etanoolisisaldusega bensiini, siis on tõusnud ka 98 ja diislikütuse hind.