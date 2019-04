Üllatus: ministeerium tõstis majanduskasvu prognoosi ja ennustab hinnatõusule pidurit

Rahandusministeerium teatas, et tänavu on oodata tugevat majanduskasvu ja järgmistel aastatel mõnevõrra aeglasemat. «Eesti ettevõtted on jätkuvalt konkurentsivõimelised ning ekspordi kasv jätkub. Siiski on maailma majanduses palju ebakindlust ja seetõttu Eesti eksport ei kasva enam nii kiiresti kui varem. Samuti on oodata investeeringute kasvu jätku, mis suurendab Eesti ettevõtete kasvuvõimet tulevikus,» märkis ministeerium.