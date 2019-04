Omanikud pahased: riik muutis maatüki pindala tagaselja

Kogu lugu sai alguse sellest, et maa-amet võttis käimasoleva aasta alguses maakatastris kasutusele uued alusandmed. Vanad, 90ndatest pärit maatükkide andmed asendati uute, moodsatel aerofotodel põhinevate täpsemate andmetega.

See tähendab, et paljude maaomanike kinnistute ja kõlvikute pindalad on palju detailsemaks, ja ühtlasi ka suuremaks või väiksemaks muutunud. Kuna maamaksu tasumise kohustus arvutatakse justnimelt värskete maa-andmete põhjal, kaasneski paljude jaoks maa maksustamishinna muutus.

Arusaadavalt on kõige pahasemad need, kellel tuli maamaksu tänavu kevadel järsku oodatust rohkem maksta. Eesti Omanike Keskliidu esimehe Priidu Pärna sõnul on nendega paljud maaomanikud ühendust võtnud ja pahandanud, et makse on tõstetud tagaselja. «Keegi on maksnud rohkem või saanud vähem,» ütles muidu notarina töötav Pärna. Ta tõi näite oma tööst, kus tema kliendi maatükk muutus ümberhindamise käigus lausa 600 ruutmeetrit suuremaks. «Ja inimesed kuulsid sellest muutusest alles notari juures,» vangutas Pärna pead.

Ta hurjutaski maa-ametit eelkõige selle eest, et viimane pole uute alusandmete kasutusele võtmisest omanikke piisavalt teavitanud. Tema sõnul on see nii oluline info, mistõttu ühest pressiteatest, mis avaldatakse maa-ameti kodulehel, ei piisa. See läheb vastuollu hea halduse tavaga, lisas Pärna.

Kuna maksutõus tuli paljude jaoks ootamatult, tahab Pärna maa-ametilt selgitust, uurides, et miks nad omanikke muutusest piisavalt ei teavitanud ja kas riik vastutab selle eest, et tekitas maaomanikele rahalist kahju. «Samuti soovime teie nägemust, kuidas kavatseb maa-amet edasipidi kinnisasja omanikku kaasata-teavitada maa-andmete muutmisel,» lõpetas ta kirja.

Kuna omanike keskliit saatis maa-ametile ametliku päringu, ütles maa-ameti pressiesindaja Karmen Kaukver Postimehele, et enne meediale kommentaaride andmist peavad nad vastama Pärnale. Seetõttu ei andnud maa-amet värskeid kommentaare. Küll aga on teada nende varasemad seisukohad.

Maksutõus pole meeldiv

Maa-ameti peadirektori asetäitja Triinu Rennu ütles märtsi alguses Postimehele, et maakatastri muudatused olid olulised, kuna 20-30 aasta jooksul on looduses toimunud olulised muudatused. Ta tõi näiteks juhtumi, kus inimene erastas kunagi enda teada põllumajandusmaa, aga praeguseks on sinna mets peale kasvanud ning nüüd on tegemist siiski metsamaaga.

Ta möönis, et maamaksutõus ega ebaõiged andmed pole meeldivad. «Samas tagavad uuendatud andmed õiglasema maksustamise, kuna maaomaniku maad maksustatakse vastavalt tegelikule olukorrale looduses,» võttis Rennu kokku, lisades, et kui rohumaast on 20–30 aastaga saanud mets ning maaomanik maksis seni vähem, kui pidanuks, siis on maksutõus teiste maaomanike, riigi ja kohaliku omavalitsuse suhtes õiglane.

Maksu- ja tolliameti pressiesindaja Kaia-Liisa Tabri ei saanud märtsi alguses öelda, kui paljudel suurenes maamaks maakatastri uuendatud andmete tõttu, sest kõik maatükid ei ole samad, samuti on muutunud maksusoodustuste kasutamine, mõned kohalikud omavalitsused tõstsid maamaksumäära ja ka kõik maaomanikud ei ole samad, kes eelmisel aastal.

Siiski on maksuameti andmetel sel aastal maamaksuteate järgi suurema maksukohustusega 9001 juriidilist isikut, kes peavad maksma kokku ligi 2,2 miljonit eurot. Füüsilisi isikuid on 100 468 ja neil tuleb tasuda umbes 1,4 miljonit. «Oli ka neid, kelle maksukohustus oli väiksem kui eelmisel aastal,» ütles Tabri.