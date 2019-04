Analüütik: järgmisena võib Netflix tõsta hindu Euroopas

«Arvame, et järgmiseks hinnatõusuks pöördub Netflix Euroopasse,» kirjutas Juenger klientidele, märkides, et enamik Lääne-Euroopa klientidest pole hind tõusnud peaaegu kaks aastat ning nad maksavad vähem kui Ameerika Ühendriikide tellijad.

Bernstein usub, et Netflixi aktsia tõuseb turu keskmisest kiiremini ja hinnasihiks on 451 dollarit. Analüütikute keskmine hinnasiht on 399 dollarit, kirjutab investeerimisajakiri Barron’s. Eile kerkis Netflixi aktsia hind 0,55 protsenti 369,75 dollarini. Aasta algusest on aktsia kallinenud 38 protsenti.