Riigifirmad maksavad tänavu eelarvesse 129 miljonit dividende

Sel aastal on suurimad riigile dividendide maksjad Eesti Energia 57 miljoni euroga ning AS Tallinna Sadam 23,6 miljonit euroga – kogudividend 35,2 miljonit eurot, osa saavad ka erainvestorid – ja Elering 29,4 miljoni euroga, öeldi rahandusministeeriumist BNS-ile.

Veel maksavad dividende AS Esti Loots, AS Vireen, AS Teede Tehnokeskus ja Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS.