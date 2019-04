Luminor: inimesi tuleb oma raha eest kaitsta

Pikkani märkis, et Eestis on riik teise pensionisamba näol küll appi tulnud, aga sinna kogutavad summad on kaugel piisavast. «Kõige suurem vaenlane inimese säästudele on inimene ise ja seetõttu peab inimesi - kaasa arvatud mind ennast – oma raha eest kaitsma,» nentis Pikkani pressiteate vahendusel.

Pikkani on enda sõnul oma karjääri jooksul palju näinud, kuidas inimestel on sügav usk oma ratsionaalsesse käitumisse, mis tihti reaalsusele ei vasta. «Mõtteviis, et ühel päeval on mu jooksvad tulud suuremad kui täna ja siis alustan päriselt säästmist, ei vasta enamjaolt tõele, sest kulud kasvavad tavaliselt koos inimeste tulude ootustega ja pingutustevabaks säästmiseks reserve ei jää,» rääkis ta, rõhutades, et adekvaatsete pensionisäästude kogumine on ennekõike iga isiku enda vastutus.