Hiina kooliõpetaja muutis meie ostuharjumusi

Investeerimisnõustamisettevõte The Motley Fool kirjutas mõne nädala eest, et järgmisel viiel aastal aitavad Alibaba laienemisele ilmselt kaasa kaks suunda. Esimest on nimetatud uueks jaekaubanduseks, millega soovitakse pääseda ka Hiina traditsioonilisse kaubandusse – mille maht on kokku viis triljonit dollarit –, et muuta see efektiivsemaks. Ettevõte kasutab oma andmebaasi ja tehnoloogiat nii logistikas kui ka maksmisel. Teine potentsiaalne kasvumootor on n-ö Hiina Netflix ehk sealne suuruselt kolmas videote voogedastusettevõte Youku.