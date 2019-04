Araabiasse kolinud Starmani eksjuht tõi Briti perefirma miljonid Eestisse

Liwathoni tegevjuhi, varem Tallinna börsi ja Starmani juhtinud Gert Tiivase sõnul arutati omanikega erinevaid projekte ning naftatoodete logistika ja ladustamine tundus huvitav valdkond, kuhu siseneda. «Samal ajal tuli Vopaki teade, et nad on kaalumas oma [Amsterdami, Hamburgi ja Tallinna] terminalide müüki. Natuke aega läks ja tänaseks on tehtud,» ütles ta.