SEB: Eesti riigi võlakirjad investorile huvi ei pakuks

«Viimasel ajal on meedias aina rohkem kajastust leidnud Eesti riigivõlakirjade emiteerimise teema. Ühelt poolt vaadeldakse seda kui võimalust investeerida siin ja praegu meie riigi haridusse, teadusse või infrastruktuuri, sest riigi võlakoormus on madal ja praeguses intressikeskkonnas lubab see kaasata raha soodsatel tingimustel. Teisalt vaadatakse riigivõlakirju kui lisavõimalust nii Eesti jae- kui ka institutsionaalsetele investoritele paigutada oma raha vähese riskiga finantsinstrumenti ning teenida selle pealt tulu. Kuid enne peame ausalt vastama küsimusele: kas Eesti riigivõlakirjad võiksid tõesti olla huvipakkuvad jaeinvestorile?» küsis Koppel.

Maailma kapitaliturud on omavahel tugevalt põimunud ning Eesti on selle osa. «Viimastel aastatel on euroala intressimäärad olnud ajalooliselt väga madalal tasemel ning kodanikuna on mul hea meel, et riik saab vajadusel kaasata raha pea olematu intressiga. Potentsiaalse investorina jällegi mulle see heameelt ei valmista. Aga objektiivselt võttes tuleks kodaniku huve eelistada investori omadele.»