Maailmarekord: üle poole Norras müüdud uutest autodest olid märtsis elektrilised

Elektriautode võidukäigule aitavad Norras kaasa kõrged maksud, mis on kehtestatud diisel- ja bensiinimootoriga autodele. Elektriautod on samadest maksudest vabastatud. Taoliste seaduste tõttu on lendu läinud näiteks Teslade ja Nissan Leaf mudelite müük. Kõvasti on kannatada saanud aga näiteks Toyota ja Daimleri äri.