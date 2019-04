Browder esitas Eesti prokuratuurile kuriteoteate Swedbanki kohta

Kurieoteates palus Browder Eesti prokuratuuril ja rahapesu andmebürool uurida Swedbanki pangadokumente ja pangakontosid, kuhu liikus Danske pangast ja Leedu Ukio pangast kahtlase päritoluga raha. Avaldusele oli lisatud seitse dokumenti, mis kirjeldasid kahtlaste tehingute sisu ning ülekandeid teinud ettevõtteid.

Eelmise aasta juulis esitas Browder prokuratuurile ka taotluse algatada kriminaaluurimine 26 Danske panga töötaja osas. Taotluse kohaselt oli nende töötajate tegevuse sisu suures ulatuses rahapesuks võimaluste loomine, rahapesule kaasa aitamine ning selle tegevuse varjamine. See tegevus hõlmas vähemalt 190 pangakontot, millest 21 tehingute maht ületas kokku üheksa miljardit USA dollarit

Nüüd on Hermitage Capitali uurimine paljastanud, et Danske Eestist ja Leedu Ukio Bankist liikus raha edasi Swedbank Eesti pangakontodele. Browderi avalduse kohaselt liikus Danskest Swedbanki 14.2 miljonit dollarit ja Ukiost 102.7 miljonit dollarit.

Browder tõi avalduses näited Swedbanki klientidest, kes said suurimas ulatuses raha Danske kahtlastelt kontodelt. Üheks neist on Rickam Worldwide Corp. ehk Briti Neitsisaartel registreeritud ettevõte, mille Swedbanki kontole laekus 3.6 miljonit eurot viielt pangakontolt, mis on seotud Sergei Magnitski avastatud pettusega, mille ulatus on 230 miljonit dollarit. Rickamile laekunud maksete selgituseks on toodud «varustus» või «elektrooniline varustus.»

Teine näide on Phone and Equipment LTD, mis on samuti Briti neitsisaartele registreeritud firma ning mis omas pangakontot Swedbankis. Tollele kontole laekus makseid kahelt Danske Banki kontolt, mis on seotud Magnitski paljastatud pettusega. Üks neist on Arrel Trading – ettevõte, mis on seotud rahapesumasina olulise lüli Arkadi Lebedeviga. Samuti on Swedbanki kontole laekunud raha Moldova varifirmalt Elenast-Com, mille seotust Magnitski kaasusega tuvastas ka Moldova riigiosalusega suurpank.

Lisaks on Phone and Equipmenti Swedbanki kontole teinud makseid mited Lebedeviga seotud firmad. Lebedevil oli Danske Eestis mitmeid pangakontosid. Tegemist on Vene kodanikuga, kes oli Venemaal asuva panga Intercontact kaasomanik. Intercontact oli esimene pank, millelt Vene keskpank pangalitsentsi ära võttis. Keskpanga kohaselt tegeles Intercontact peaasjalikult kahtlaste rahavoogude liigutamisega, mille taga olid maksed fiktiivsete importkaupade eest.

Leedu Ukio panga kahtlastelt kontodelt tehti veel suuremas mahus ülekandeid Swedbanki Eesti kontodele. Näiteks sai kokku 35 miljoni dollari väärtuses ülekandeid Esterson Enterprises S.A, mis on registreeritud Lääne-Indias asuval Nevise saarel. Kõik maksed ettevõtte kontole tehti «elektroonilise varustuse» nime all. Täpsemalt sai Esterson 2009. aastal 15 813 dollarise makse Altem Invest Limitedi kontolt.

Browderi kohaselt kontrollis Küprosele registreeritud Altem Investi Venemaa organiseeritud kuritegevuse grupeeringu juht Dimitri Kljuev, kes on USA rahandusministeeriumi sanktsioonide all.

Samuti on Ukio panga kahtlastelt kontodelt saanud suuri summasid Suurbritannias registreeritud ettevõtted DLT Trading LTD ja Alliance LLP, mille esitatuddokumentides rahavood puuduvad, kuid on samal ajal saanud suurtes summades ülekandeid Swedbanki kontodele.

Rootsis ei algatatud kriminaalmenetlust

Bill Browder esitas 4. märtsil ka Rootsi prokuratuurile Swedbanki kohta kuriteoteate, kuid Rootsi majanduskuritegude ameti prokurör jõudis järeldusele, et uurimist ei algatata. «Rootsi Swedbanki pangakontode ülekanded moodustavad väga väikse osa 176 miljonist dollarist. Teiseks jäävad Swedbanki Rootsi pangakontodega sooritatud tehingud ajavahemikku 2006–2012 ning neid peaks hindama toonase seadusandluse järgi, mitte alates 2014. aastast karmistunud reeglite järgi. See tähendab, et kõik tehingud Swedbanki Rootsi kontodega leidsid aset nii palju aega tagasi, et nad on praeguseks aegunud. Seetõttu oleme otsustanud mitte algatada uurimist,» edastas majanduskuritegude amet teates.