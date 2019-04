Eestis sündis uus perepank, mis keskendub väikelaenudele

Holm Bank ei ole siiski universaalpank nagu Swedbank, SEB, Luminor, LHV ja Coop Pank, kus saab teha igapäevaseid arveldusi ja ülekandeid. Pigem on tegu nišipangaga, kuuludes ühte gruppi näiteks Inbanki ja Bigbankiga, mis pakuvad küll hoiuseid, kuid keskenduvad eelkõige väikelaenude andmisele.

Uue panga juht, 20-aastase panganduskogemusega Indrek Julge rääkis Postimehele, et panga loomise mõte oli neil juba ammu peas tiksumas. «Oleme seni pakkunud (Liisi järelmaksu all-toim) tarbimislaene ja jõudsalt kasvanud. Pangaks saamine oli järgmine loogiline etapp ettevõtte arengus,» kirjeldas ta.

Eesti pangandusturg on juba küllalt tihe. Meil on nii suuri Skandinaavia panku, kui ka väiksemaid kodumaised tegijaid. Miks on veel ühte juurde vaja? Julge tõi välja kolm peamist põhjust.

Esimese tugevusena nimetas ta seda, et Holm Bank kuulub Eesti kapitalile. Holmi omanik on Arne Veske. Panga nõukogu esimees on tema poeg Kaido Veske. Julge ütles, et panga start sai alguse ajal, mil ühiskonnas on tekkinud teatav ootus Eesti kapital põhinevate pankade järele, mis on puhtad rahapesuskandaalidest.

Panga järgmise eelisena tõi Julge välja, et nende hoiuseintressid hakkavad olema tunduvalt paremad kui teistel, eelkõige suurematel pankadel. «Paar protsenti tähtajalise pealt ikka,» ütles Julge, kuid lisas, et täpsemad vahemikud ja määrad selguvad maikuu jooksul.

Sularaha ei paku

Kolmandaks tugevuseks pidas Julge seda, et kuna nad on väiksed, saavad nad iga kliendiga eraldi tegeleda ja neile personaalseid teenuseid pakkuda. «Meie teenindame oma kliente ka siis, kui neil on rasked ajad. Me ei müüa oma laenuklientide võlgu maha nagu teised,» rääkis ta.

Missugused on uued ja unikaalsed tooted, mida Holm kliendile pakub? «Midagi täiesti uut ja unikaalset pangandusturul välja ei mõtle,» arvas Julge. Küll aga kinnitas ta, et nende kindel soov on pakkuda paremaid laene eelkõige väikeettevõtjatele. «Just neil on praegu kõige keerulisem olemasolevatelt pankadelt laenu saada. Meie tahame neile appi minna.»

Uus Holm Bank ei kavatse kontorivõrku avada. Kogu nende klienditeenindus hakkab toimuma elektroonsetes keskkondades. Samas tuletas Julge meelde, et Liisi järelmaksu saab taotleda juba praegu 2000 kaupluses üle Eesti.

Ka sularahaga ei hakka uus pank õiendama. «Sularaha osakaal väheneb kiiresti ja sularaha on järjest marginaalsem. Ka suured pangad tõmbavad kontorivõrku koomale ja pakuvad vähem sularaha,» rääkis Julge, lisades, et seetõttu ei anna nad kliendile ka uut pangakaarti. Liisi järelmaksukaardid jäävad alles.