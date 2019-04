Eestis sündis uus pank, mis kuulub ühele perekonnale

Uue panga juht, 20-aastase panganduskogemusega Indrek Julge rääkis Postimehele, et panga loomise mõte oli neil juba ammu peas tiksumas. «Oleme seni pakkunud (Liisi järelmaksu all-toim) tarbimislaene ja jõudsalt kasvanud. Pangaks saamine oli järgmine loogiline etapp ettevõtte arengus,» kirjeldas ta.

Eesti pangandusturg on juba küllalt tihe. Meil on nii suuri Skandinaavia panku, kui ka väiksemaid kodumaised tegijaid nagu näiteks Inbank ja Coop Pank. Miks on veel ühte juurde vaja? Julge tõi välja kolm peamist põhjust.

Esimese tugevusena nimetas ta seda, et Holm Bank kuulub Eesti kapitalile. Holmi omanik on Arne Veske. Panga nõukogu esimees on tema poeg Kaido Veske. Julge ütles, et panga start sai alguse ajal, mil ühiskonnas on tekkinud teatav ootus Eesti kapital põhinevate pankade järele, mis on puhtad rahapesuskandaalidest.

Panga järgmise eelisena tõi Julge välja, et nende hoiuseintressid hakkavad olema tunduvalt paremad kui teistel, eelkõige suurematel pankadel. «Paar protsenti tähtajalise pealt ikka,» ütles Julge, kuid lisas, et täpsemad vahemikud ja määrad selguvad maikuu jooksul.

Sularaha ei paku

Kolmandaks tugevuseks pidas Julge seda, et kuna nad on väiksed, saavad nad iga kliendiga eraldi tegeleda ja neile personaalseid teenuseid pakkuda. «Meie teenindame oma kliente ka siis, kui neil on rasked ajad. Me ei müüa oma laenuklientide võlgu maha nagu teised,» rääkis ta.

Missugused on uued ja unikaalsed tooted, mida Holm kliendile pakub? «Midagi täiesti uut ja unikaalset pangandusturul välja ei mõtle,» arvas Julge. Küll aga kinnitas ta, et nende kindel soov on pakkuda paremaid laene eelkõige väikeettevõtjatele. «Just neil on praegu kõige keerulisem olemasolevatelt pankadelt laenu saada. Meie tahame neile appi minna.»

Uus Holm Bank ei kavatse kontorivõrku avada. Kogu nende klienditeenindus hakkab toimuma elektroonsetes keskkondades. Samas tuletas Julge meelde, et Liisi järelmaksu saab taotleda juba praegu 2000 kaupluses üle Eesti.

Ka sularahaga ei hakka uus pank õiendama. «Sularaha osakaal väheneb kiiresti ja sularaha on järjest marginaalsem. Ka suured pangad tõmbavad kontorivõrku koomale ja pakuvad vähem sularaha,» rääkis Julge, lisades, et seetõttu ei anna nad kliendile ka uut pangakaarti. Liisi järelmaksukaardid jäävad alles.

Alla 100 000 kliendiga Holm Bank ei kavatse Julge sõnul lähiajal klientide arvu oluliselt kasvatada.

Julge ütles BNSile antud intervjuus, et nad kavatsevad laieneda ka välisturgudele. Kuhu täpsemalt minnakse, on aga praegu tema sõnul veel vara öelda, kuna esialgu keskendutakse Eestile.

23-aastane eelkäija

Täna finantsinspektsioonilt saadud krediidiasutuse tegevusluba annab Holmile õiguse kaasata avalikkuselt hoiuseid ja muid tagasimaksmisele kuuluvaid rahalisi vahendeid. Klientide hoiustele rakendub Eesti hoiuste tagamise skeem.

Holm Banki eelkäijaks on Liisi järelmaksu pakkuv Koduliising AS, mis on 23-aastase ajalooga Haapsalus tegutsev täielikult kodumaisel kapitalil põhinev ettevõte, mis kuulub Haapsalu ettevõtjale Arne Veskele.

«Oleme tegutsenud Haapsalus 23 aastat ja katnud sealt kogu Eesti. Meil on 1100 partnerit enam kui 2000 müügikohaga. Oleme neile senise koostöö eest tänulikud ja pakume nüüd veelgi laiemaid võimalusi,» lausus Veske.

Holm Banki juhtis pikka aega Arne Veske. «Alates 2012. aastast vastutas arengu eest minu õde Kelly Veske. Perekesksus võimaldab ellu viia rahulikumat ja pikaajalisemat strateegilist plaani,» ütles panga nõukogu esimees Kaido Veske.

Holm on esimene finantsasutus Eestis, millele on tegevusloa andnud Euroopa Keskpank.