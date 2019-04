Eestis sündis uus pank

Holm Bank ASi juhatuse esimees on Indrek Julge ning juhatuse liikmed Arne Veske ja Kerstin Loss. Nõukogu esimees on Kaido Veske ja nõukogu liikmed Kelly Veske, Reimo Hammerberg, Ruslan Mahhov, Pärt Kivaste. Holm Bank ASis omavad olulist osalust Liisi Valdus OÜ ja Arne Veske.

«Enam kui 20-aastase tegevusajalooga Liisil on hea meel teatada, et meile on antud panga tegevusluba ning Eesti on saanud juurde uue kodumaise panga. Suur aitäh usalduse eest – tänu Sinule on see võimalikuks saanud!» teatas ettevõte.