Tallinki reisijate arv keeras aasta alguses langusse

Kontsern vedas tänavu jaanuarist märtsini 1 855 772 reisijat, mis on 3,9 protsenti vähem kui eelmise aasta samal perioodil. Autosid vedas Tallink 214 087, mis on 3,7 protsenti vähem kui 2018. aasta samal perioodil.

Samas jätkas kontserni kaubavedu kasvutrendi. Esimese kolme kuuga vedasid nad kõikidel liinidel kokku 93 114 ühikut kaupa, mis on 2,7 protsendi võrra rohkem kui 2018. aasta esimeses kvartalis.

Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene ütles, et esimene kvartal oli Tallink Grupi jaoks väga kiire aeg, mil kuus nende laevadest käisid laevatehastes Poolas, Leedus ja Soomes dokis ning läbisid mitmeid tehnilisi uuendusi ja reisijate alade värskendusi.

«Dokkimiste tõttu on meil selle aasta esimeses kvartalis kõikidel liinidel toimunud kokku 2 234 reisi võrreldes eelmise aasta esimese kvartali 2 299 reisiga, millel on loomulikult olnud oma mõju ning esimese kvartali statistika on seega ootuspärane,» selgitas ta statistikat.