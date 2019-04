Järjekordne suurtehing: Lähis-Ida ettevõte ostab Eesti transiidihiiu

Royal Vopak N.V. ja Global Ports Investments PLC teatasid täna, et müüsid Vopak E.O.Si kõik aktsiad Abu Dhabi ettevõttele Liwathon. Logistikaettevõtte uus nimi on Liwathon E.O.S.

Tehingule eelnevalt oli Royal Vopak 2018. aasta augustis teatanud, et ettevõte kaalub mõnede terminalide müüki.

Abu Dhabi Liwathoni äritegevuse fookus on vedelkütuste logistikal ja ladustamisel globaalsetel nišiturgudel.

«Tunneme heameelt Muuga sadamas tegutseva olulise terminaliettevõtte ostu üle. Hakkame koos kogenud juhtkonnaga ellu viima Liwathoni strateegiat, mis näeb ette vedelkütuste turgu teenindavate terminalide võrgustiku arendamist. Ettevõtte pädevus ja terminalitaristu on head eeldused Liwathon E.O.S.-i edasiseks arendamiseks» ütles Liwathoni juhatuse esimees Gert Tiivas.

Liwathon E.O.S.-i juhatuse esimees Arnout Lugtmeijer lisas, et kuna energiaturud on põhjalikult muutumas ja vedelkütuste globaalne nõudlus stabiilselt kasvab, näevad nad häid võimalusi meeskonna pädevuse rakendamiseks, et luua klientidele lisaväärtust.