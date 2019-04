Olympic vaidlustab poolemiljonilise trahvi

OCGB teatas aga teisipäeva õhtul, et on seisukohal, et ettevõttes rakendatav vastavuskontrolli süsteem on tõhus ning märkis, et et ennekõike on väidetav vastuolu seaduse ja ettevõtte praktika vahel: esiteks klientide korduva tuvastamise meetmetes, millega uuesti kontrollitakse klientide isikusamasus pärast esmast tuvastust, verifitseerimist ja registreerimist kasiinosse sisenemisel ning teiseks üle tuhande euro suuruste tehingute registreerimises.