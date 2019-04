Bitcoin'i ootamatu tõusu taga oli salapärane suurostja

Bitcoin'i väärtus tõusis teisipäeval Aasia turgudel kohati kuni 20 protsenti, kerkides esimest korda peale möödunud novembrit üle 5000 dollari piiri. Keskpäevaks oli hind langenud küll 4800 dollari peale, kuid tegu oli ikkagi 16-protsendise tõusuga, mis on suurim päevane kasv alates 2018. aasta aprillist.

Suurtellimus jättis analüütikud nõutuks, sest bitcoin'i hind on kõikunud sellel aastal valdavalt 3300 ja 4200 dollari vahel. Ühtegi suurt ostu pole hiljaaegu toimunud paljuski ka selle pärast, et sagedased küberrünnakud valuutavahetuste vastu on lõppenud paljudele ostjatele oma raha kaotamisega.