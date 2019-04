Nordica juht lahkub ametist ja läheb Gruusiasse teed kasvatama

Möödunud aasta juulis ametisse asunud Saarpuu sõnul oli algusest peale nii kokku lepitud ja ka avalikult teada antud, et ta täidab Nordica juhatuse esimehe kohuseid ajutiselt ja vähem kui aasta.

Saarpuu ütles, et ta astus ametisse keerulisel hetkel, mil oli vaja teha mitmeid muudatusi, et pakutav teenus vastaks klientide ootustele. «Oleme meeskonnaga viinud ellu mitmeid ümberkorraldusi ja rahvuslik lennufirma on täna jätkusuutlikum kui aasta tagasi,» kinnitas ta.