Hannes Saarpuu lahkub Nordica juhi kohalt

Mullu juulis Nordicas ajutise tegevjuhi kohale asunud Hannes Saarpuu on pärast üheksat kuud otsustanud, et tema töö riiklikus lennufirmas on tehtud, kuid ametisse lubab mees jääda mai keskpaigani, kuni ettevõttele leitakse uus juht, kirjutab Eesti Päevaleht .

Eesti lennufirma Nordica juhatuse eelmine esimees Jaan Tamm esitas eelmise aasta juulis Nordic Aviation Group ASi nõukogule tagasiastumispalve, mille nõukogu ka rahuldas. Tamm ütles Postimehele, et põhilised eesmärgid lennufirma juhtimises said täidetud ning aeg lahkumiseks oli sobiv.

Saarpuu ütles vahetult pärast Nordica juhikohale asumist intervjuus Postimehele, et peab eesmärgiks taastada usaldus Nordica vastu. «Usaldus on see, et kliendid saavad olla kindlad, et nende lennuk väljub lubatud ajal ja lubatud teenusega.»